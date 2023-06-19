Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни должен дать реванш Василию Ломаченко.

По словам функционера, американский боксер боится выходить в ринг со спортсменом с украинским паспортом.

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"Хэйни должен дать Ломаченко матч-реванш, потому что вокруг их боя в мае было слишком много споров. Мне кажется, Хэйни боится снова драться с Василием", - приводит слова Арума брендовый Instagram-аккаунт Ломаченко LomUS.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что в команде Ломаченко назвали боксера, которого опасаются.