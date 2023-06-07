Теофимо Лопес объяснил, почему Ломаченко должен был победить в бою с Хэйни

Популярный боксер Теофимо Лопес высказался о поражении Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Американец считает, что спортсмен с украинским паспортом лучше проявлял себя в ринг.

"Как Хэйни победил? Эти люди ничего не понимают в боксе. Есть контроль ринга? Контроль ринга - это то, на что смотрят судьи. У Ломаченко это было. Они смотрят на точные удары, на количество ударов, правильно? Лома бил больше, чем Хэйни".

Читай также: Теофимо Лопес озвучил неожиданную версию счета в бою Хэйни - Ломаченко

"Девин выигрывал раунды, потому что наносил какие-то удары по корпусу? Всего несколько ударов по корпусу то здесь, то там. Однако Лома перерабатывал, перебивал его. Пусть и не все его удары доходили до цели, но он показывал, что находится там, чтобы драться. Девин больше пятился, смотрел на своего отца и говорил: "Папочка, помоги мне. Я не знаю, что делать. Он меня просчитал", - сказал Лопес в интервью Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что президент WBC сделал заявление по поводу поражения Ломаченко в бою с Хэйни.