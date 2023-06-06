Теофимо Лопес озвучил неожиданную версию счета в бою Хэйни - Ломаченко

Теофимо Лопес высказал неожиданное мнение по поводу результата боя, в котором абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни одолел Василия Ломаченко.

Американец считает, что на самом деле поверженный боксер выиграл поединок с большой разницей в счете.

"У меня получилось 9-3 в пользу Ломы. Да, Девин сделал недостаточно. Я думаю, что Лома диктовал ход поединка, начиная со второго раунда. Понимаете, о чем я говорю? Он больше взвинчивал темп, выбрасывал больше комбинаций.

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Просто людям нужно смотреть эти бои без комментариев. Комментаторы пытаются сделать поединок очень односторонним. За этим интересно наблюдать. Работа комментаторов требует двух вещей. Первая - объективно подавать свое видение фанатам. Если один боец преуспевает, то ты говоришь об этом. Если другой боец хорошо выступил в раунде, ты озвучиваешь это.

Вторая - ты анализируешь, что было сделано правильно и неправильно в этих раундах. Ты должен направлять фанатов, чтобы они увидели твою точку зрения. Но это сложно, когда ты просто поддерживаешь одного бойца. Ты влияешь на зрителей так, что они видят бой только с одной стороны", - сказал Лопес в комментарии Fight Hub TV.

Отметим, ранее Теофимо Лопес назвал лучшего боксера легкого дивизиона.