"Собирается забрать половину денег": Теофимо Лопес пожаловался на личные проблемы

Теофимо Лопес перед боем с чемпионом WBO в первом полусреднем весе Джошом Тейлором признался, что в последнее время ему приходится справляться с многими проблемами личного характера.

"У меня много личных проблем. Это играет большую роль, когда ты поднимаешься в рейтинге и становишься топ-бойцом. Есть много вещей, о которых люди на самом деле не знают.

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Например, моя бывшая жена подала на развод и собирается забрать половину денег. Что есть, то есть. Пока я живу - я учусь.

Я не вижу своего сына, иногда с этим трудно справляться. Такие вещи очень сильно влияют на меня, но такова жизнь", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Ранее Теофимо Лопес назвал лучшего боксера легкого дивизиона, в котором он в свое время был абсолютным чемпионом.