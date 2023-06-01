"Собирается забрать половину денег": Теофимо Лопес пожаловался на личные проблемы
Теофимо Лопес перед боем с чемпионом WBO в первом полусреднем весе Джошом Тейлором признался, что в последнее время ему приходится справляться с многими проблемами личного характера.
"У меня много личных проблем. Это играет большую роль, когда ты поднимаешься в рейтинге и становишься топ-бойцом. Есть много вещей, о которых люди на самом деле не знают.
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Например, моя бывшая жена подала на развод и собирается забрать половину денег. Что есть, то есть. Пока я живу - я учусь.
Я не вижу своего сына, иногда с этим трудно справляться. Такие вещи очень сильно влияют на меня, но такова жизнь", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.
Ранее Теофимо Лопес назвал лучшего боксера легкого дивизиона, в котором он в свое время был абсолютным чемпионом.