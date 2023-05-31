"Он покорит легкий вес": Лопес назвал лучшего боксера дивизиона Ломаченко
Американец восхитился непобежденным спортсменом.
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес высказался о перспективах легкого дивизиона.
По словам боксера, следующим лидером станет Шакур Стивенсон.
"Возможно, нам с Шакуром Стивенсоном в конечном итоге придется подраться. Но в то же время его босс пока не позволил ему сразиться со мной".
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"Шакур - хороший боец. Он отличный, техничный боксер. Я думаю, что он точно покорит легкий вес. Я действительно ставлю его на один уровень с Девином Хэйни", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING.
Ранее сообщалось, что Стивенсон считает, что Хэйни обязан дать Ломаченко реванш.