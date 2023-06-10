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"Тревожный соперник": В команде Ломаченко назвали боксера, которого опасаются

Расс Анбер оценил способности непобежденного спортсмена.
Сегодня, 13:39
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Катмен звездного легковеса Василия Ломаченко Расс Анбер, заявил что потенциальный бой против Шакура Стивенсона станет сложным испытанием для его подопечного.

По словам специалиста, американский боксер имеет схожий стиль, как у спортсмена с украинским паспортом.

"Это очень сложный бой с точки зрения стилей, потому что Шакур настолько хорош. Он очень одарен. Он словно версия Матрицы Ломаченко 2.0. Стивенсон очень талантлив, по нему очень трудно попасть. Так что стилистически это очень сложный бой".

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"Это был бы большой и тревожный поединок. Возможно, он бы даже не получился интересным для фанатов, потому что они оба очень хороши в защите. Лома меньше, так что он бы чуть больше пытался навязать бой. Шакур прекрасно боксирует, он мог бы просто отходить назад. Стивенсон очень здорово оценивает дистанцию, он отлично обучен. Он очень круто делает свою работу на ринге. Стилистически это сложный бой, поэтому я хочу, чтобы Ломаченко подрался с Дэвисом", - приводит слова специалиста FightHype.com.

Ранее менеджер сообщил, в каком весе продолжит карьеру Ломаченко.


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