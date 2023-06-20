iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко

Американец поплатился за свою выходку.
Вчера, 22:40
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хэйни оштрафован за то, что толкнул экс-чемпиона Василия Ломаченко во время финальной битвы взглядов.

Как сообщает Boxing Scene, атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала американца. 

Читай также: Рой Джонс назвал причину, почему Ломаченко не победил в бою с Хэйни

Хэйни обязан заплатить  25 тысяч долларов за толчок спортсмена с украинским паспортом.

Напомним, Девин победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни.


Статьи по теме

Обиженный Куртуа не нужен: Бельгия добыла уверенную победу над Эстонией Обиженный Куртуа не нужен: Бельгия добыла уверенную победу над Эстонией
Португалия вырвала победу над Исландией благодаря голу Роналду Португалия вырвала победу над Исландией благодаря голу Роналду
Легкая атлетика: украинцы добыли два первых места в нулевой день Европейских игр Легкая атлетика: украинцы добыли два первых места в нулевой день Европейских игр
Манчестер Сити готов перехватить у Баварии и Ман Юнайтед защитника Наполи Манчестер Сити готов перехватить у Баварии и Ман Юнайтед защитника Наполи
Помочь журналистам

Видео

Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024
Украина - Мальта 1:0 видео гола и лучших моментов матча отбора на ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:52
Евро-202423:52
Обиженный Куртуа не нужен: Бельгия добыла уверенную победу над Эстонией
Евро-202423:44
Португалия вырвала победу над Исландией благодаря голу Роналду
Легкая атлетика23:25
Легкая атлетика: украинцы добыли два первых места в нулевой день Европейских игр
Европа23:21
Манчестер Сити готов перехватить у Баварии и Ман Юнайтед защитника Наполи
Украина23:12
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Олимпийские виды22:55
Европейские игры 2023: расписание соревнований
Европа22:53
Гвардиола опроверг информацию о блокировке перехода Канселу в Барселону
Теннис22:44
Марта Костюк проиграла россиянке на старте турнира в Бирмингеме
Бокс22:40
Стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко
Европа22:23
Многолетний лидер Сассуоло близок к переходу в Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK