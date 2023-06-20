Стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко
Американец поплатился за свою выходку.
Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хэйни оштрафован за то, что толкнул экс-чемпиона Василия Ломаченко во время финальной битвы взглядов.
Как сообщает Boxing Scene, атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала американца.
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Хэйни обязан заплатить 25 тысяч долларов за толчок спортсмена с украинским паспортом.
Напомним, Девин победил Ломаченко единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни.