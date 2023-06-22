Экс-тренер Фьюри назвал победителя боя Ломаченко - Хэйни

Бен Дэвисон, экс-тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о победе Девина Хэйни в бою против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, боксеры показали конкурентное выступление, но американец заслуженно выиграл.

Читай также: Роберт Гарсия призвал Хэйни дать реванш Ломаченко

"Глядя поединок вживую, у меня было предчувствие, что победитель последних раундов, возможно, заберет бой. Это был близкий поединок, и я считаю, что Девин явно выиграл последний раунд.

Не похоже, что Ломаченко чувствовал себя комфортно. Он знал, что бой близкий, и пытался показать себя в последнем раунде. Но Девин снова сфокусировался на вещах, которые он делал в первой половине поединка и которые помогали ему контролировать бой. Я чувствовал, что Хэйни выиграл поединок.

На арене многие отдавали преимущество Ломаченко, на затем пересмотрели бой и изменили мнение. Порой такое случается. Ты можешь посмотреть тот же поединок, но посчитать по-другому, поменять мнение. Это был очень конкурентный бой", - сказал Дэвисон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко.