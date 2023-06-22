iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Экс-тренер Фьюри назвал победителя боя Ломаченко - Хэйни

Бен Дэвисон выделил причины, по котором американец одержал победу.
Сегодня, 09:02
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бен Дэвисон, экс-тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о победе Девина Хэйни в бою против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, боксеры показали конкурентное выступление, но американец заслуженно выиграл.

Читай также: Роберт Гарсия призвал Хэйни дать реванш Ломаченко

"Глядя поединок вживую, у меня было предчувствие, что победитель последних раундов, возможно, заберет бой. Это был близкий поединок, и я считаю, что Девин явно выиграл последний раунд.

Не похоже, что Ломаченко чувствовал себя комфортно. Он знал, что бой близкий, и пытался показать себя в последнем раунде. Но Девин снова сфокусировался на вещах, которые он делал в первой половине поединка и которые помогали ему контролировать бой. Я чувствовал, что Хэйни выиграл поединок.

На арене многие отдавали преимущество Ломаченко, на затем пересмотрели бой и изменили мнение. Порой такое случается. Ты можешь посмотреть тот же поединок, но посчитать по-другому, поменять мнение. Это был очень конкурентный бой", - сказал Дэвисон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко.


Статьи по теме

Ди Мария близок к возвращению в Бенфику Ди Мария близок к возвращению в Бенфику
Мудрик и Забарный попали в обновленный список спортсменов, не вернувшихся из-за границы Мудрик и Забарный попали в обновленный список спортсменов, не вернувшихся из-за границы
Россияне Perfecto и Electronic покинут NaVi - инсайдеры Россияне Perfecto и Electronic покинут NaVi - инсайдеры
Рой Джонс жестко раскритиковал Ломаченко за проигранный бой Хэйни Рой Джонс жестко раскритиковал Ломаченко за проигранный бой Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:23
Ди Мария близок к возвращению в Бенфику
Украина11:08
Мудрик и Забарный попали в обновленный список спортсменов, не вернувшихся из-за границы
Киберспорт10:51
Россияне Perfecto и Electronic покинут NaVi - инсайдеры
Бокс10:28
Рой Джонс жестко раскритиковал Ломаченко за проигранный бой Хэйни
Европа10:25
Рэшфорд, Леброн и братья Беллингемы: Спортивные селебрити посетили показ Louis Vuitton в Париже
Водные10:22
Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: Мищук вышел в полуфинал, Лузан выиграла свой заезд
Европа09:50
Стали известны условия контракта одного из лидеров Милана в Ньюкасле
Олимпийские виды09:26
Артистическое плавание на Европейских играх: сестры Алексеевы в финале
Европа09:23
Тоттенхэм близок к покупке защитника Барселоны
Олимпийские виды09:09
Карате на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK