iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он боится Василия": Промоутер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко - Хэйни

Боб Арум проведет переговоры с командой американского боксера.
Сегодня, 11:09
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер Боб Арум поделился мнением о возможном реванше между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО) и эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам функционера, второй поединок боксеров может состояться, если американцу заплатят желанный гонорар.

Читай также: Майк Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни

"Это очень разумная позиция, но я не собираюсь сейчас об этом говорить. Собираюсь посидеть с отцом Хэйни, который является моим другом, и мы обсудим это.

Хейни должен дать Ломаченко матч-реванш, потому что вокруг их боя в мае было слишком много споров. Мне кажется, Хейни боится снова биться с Василием", - приводит слова Арума FightHype.com.

Напомним, что в первом поединке американец победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее промоутер сообщил, может ли завершить карьеру Ломаченко после поражения от Хэйни


Статьи по теме

Календарь спортивных событий на 2023 год Календарь спортивных событий на 2023 год
Лидер Кристал Пэлас отказался становиться одноклубником Роналду Лидер Кристал Пэлас отказался становиться одноклубником Роналду
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер стал победителем, одолев Майами в финале
просмотров

Последние новости

Другие12:16
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа11:51
Лидер Кристал Пэлас отказался становиться одноклубником Роналду
Лига наций11:45
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Киберспорт11:28
Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами
Европа11:23
Футболист Баварии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Бокс11:09
"Он боится Василия": Промоутер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко - Хэйни
ММА10:54
Чемпион UFC в тяжелом весе попросил Уайта организовать боксерский бой с Фьюри
НБА10:30
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Адебайо возглавил рейтинг
Лига Чемпионов10:25
23 уникальных футболиста: Назовите всех игроков, выигрывавших Лигу чемпионов с разными клубами
НБА10:02
Никола Йокич – MVP финальной серии НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK