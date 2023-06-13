"Он боится Василия": Промоутер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко - Хэйни

Промоутер Боб Арум поделился мнением о возможном реванше между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО) и эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам функционера, второй поединок боксеров может состояться, если американцу заплатят желанный гонорар.

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"Это очень разумная позиция, но я не собираюсь сейчас об этом говорить. Собираюсь посидеть с отцом Хэйни, который является моим другом, и мы обсудим это.

Хейни должен дать Ломаченко матч-реванш, потому что вокруг их боя в мае было слишком много споров. Мне кажется, Хейни боится снова биться с Василием", - приводит слова Арума FightHype.com.

Напомним, что в первом поединке американец победил Ломаченко единогласным решением судей.

Ранее промоутер сообщил, может ли завершить карьеру Ломаченко после поражения от Хэйни