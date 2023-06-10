Майк Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни

Бывший чемпион мира Майк Тайсон прокомментировал поражение экс-чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хэйни (30-0, 15 КО).

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом не заслужил победить.

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«Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался, он не избил Хэйни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы.

Я считаю, что Хэйни победил", - приводит слова Тайсона Prophet Muscle.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

Ранее Теофимо Лопес объяснил, почему Ломаченко должен был победить в бою с американцем.