Майк Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни
Американец назвал истинного победителя поединка.
Бывший чемпион мира Майк Тайсон прокомментировал поражение экс-чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хэйни (30-0, 15 КО).
По словам американца, спортсмен с украинским паспортом не заслужил победить.
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«Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался, он не избил Хэйни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы.
Я считаю, что Хэйни победил", - приводит слова Тайсона Prophet Muscle.
Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.
Ранее Теофимо Лопес объяснил, почему Ломаченко должен был победить в бою с американцем.