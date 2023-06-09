"Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко

Промоутер Боб Арум поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры Василия Ломаченко.

По словам главы компании Top Rank, он хотел бы устроить ему поединок против бывшего чемпиона в полулегком и втором полулегком весе Шакура Стивенсона.

"Очевидно, что мне больше всего хотелось бы организовать бой против Шакура Стивенсона, потому что он еще один парень, за которым я люблю наблюдать.

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С того момента, как мы подписали Шакура и Ломаченко, я думал об их поединке. На тот момент для Шакура было слишком рано драться с Ломой, но мне хотелось бы этого боя, даже если бы я его не продвигал. Я бы заплатил, чтобы увидеть этот бой.

Но решать Ломе и его отцу, что они хотят делать. Будь я болельщиком, я бы с удовольствием платил деньги каждый раз, когда Лома выходит в ринг, потому что он большой талант, и будь-то реванш с Хэйни, переход во второй полулегкий вес или бой с другими хорошими бойцами в легком дивизионе.

Я действительно большой поклонник Василия Ломаченко, и я знаю, что мы продолжим. Он действительно отличный интересный боец", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Отметим, ранее Шакур Стивенсон изъявил желание провести бой с Василием Ломаченко.