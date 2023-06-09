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"Я бы заплатил, чтобы увидеть бой": Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко

Боб Арум хочет устроить интересный поединок.
Сегодня, 14:32
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Промоутер Боб Арум поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры Василия Ломаченко.

По словам главы компании Top Rank, он хотел бы устроить ему поединок против бывшего чемпиона в полулегком и втором полулегком весе Шакура Стивенсона.

"Очевидно, что мне больше всего хотелось бы организовать бой против Шакура Стивенсона, потому что он еще один парень, за которым я люблю наблюдать.

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С того момента, как мы подписали Шакура и Ломаченко, я думал об их поединке. На тот момент для Шакура было слишком рано драться с Ломой, но мне хотелось бы этого боя, даже если бы я его не продвигал. Я бы заплатил, чтобы увидеть этот бой.

Но решать Ломе и его отцу, что они хотят делать. Будь я болельщиком, я бы с удовольствием платил деньги каждый раз, когда Лома выходит в ринг, потому что он большой талант, и будь-то реванш с Хэйни, переход во второй полулегкий вес или бой с другими хорошими бойцами в легком дивизионе.

Я действительно большой поклонник Василия Ломаченко, и я знаю, что мы продолжим. Он действительно отличный интересный боец", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Отметим, ранее Шакур Стивенсон изъявил желание провести бой с Василием Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Шакур Стивенсон

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