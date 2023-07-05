iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хэйни пожертвует Украине часть суммы штрафа за инцидент с Ломаченко

Абсолютный чемпион толкнул соперника на взвешивании, за что был финансово наказан.
Сегодня, 17:48
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни сообщил, что пожертвует Украине часть суммы, на которую его планировали оштрафовать за инцидент с Василием Ломаченко.

Перед поединком американский боксер на церемонии взвешивания во время битвы взглядов толкнул своего соперника. За это Атлетическая комиссия штата Невада сначала оштрафовала его на 400 тысяч долларов, но затем сократила сумму до 25 тысяч долларов.

Читай также: Стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко

По словам Хэйни, часть сэкономленных средств он решил направить на поддержку Украины.

"Благодарю Атлетическую комиссию штата Невада за то, что вернула мне львиную долю моих 400 тысяч долларов. Часть этих денег я пожертвую Украине", - приводит слова Хэйни ESPN.

Ранее менеджер Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

Лопес назвал ошибку, которая стоила Ломаченко победы Лопес назвал ошибку, которая стоила Ломаченко победы
Хейни обвинил Мейвезера в том, что тот испортил бокс Хейни обвинил Мейвезера в том, что тот испортил бокс
Бывший абсолютный чемпион хочет подраться с Ломаченко Бывший абсолютный чемпион хочет подраться с Ломаченко
Чемпионат Европы (U-21): Украина сыграет с Испанией в полуфинале, Израиль встретится с Англией Чемпионат Европы (U-21): Украина сыграет с Испанией в полуфинале, Израиль встретится с Англией
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Чемпионат Европы (U-21): Украина сыграет с Испанией в полуфинале, Израиль встретится с Англией
Европа18:50
Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023
Теннис18:26
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла восьмую ракетку мира, Калинина сыграет с испанкой
Теннис18:22
Марта Костюк благодаря феноменальному камбэку обыграла восьмую ракетку мира на Уимблдоне
Европа18:20
ПСЖ объявил о назначении Энрике главным тренером
Европа18:09
Атлетико креативно презентовал своего новичка
Бокс17:48
Хэйни пожертвует Украине часть суммы штрафа за инцидент с Ломаченко
Украина17:38
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
Украина17:12
"Один из самых перспективных вратарей Европы": Итальянская пресса отметила голкипера Зари
Футбол17:00
Хавбек МЮ привлек внимание клубов из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK