Хэйни пожертвует Украине часть суммы штрафа за инцидент с Ломаченко

Абсолютный чемпион толкнул соперника на взвешивании, за что был финансово наказан.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни сообщил, что пожертвует Украине часть суммы, на которую его планировали оштрафовать за инцидент с Василием Ломаченко.

Перед поединком американский боксер на церемонии взвешивания во время битвы взглядов толкнул своего соперника. За это Атлетическая комиссия штата Невада сначала оштрафовала его на 400 тысяч долларов, но затем сократила сумму до 25 тысяч долларов.

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По словам Хэйни, часть сэкономленных средств он решил направить на поддержку Украины.

"Благодарю Атлетическую комиссию штата Невада за то, что вернула мне львиную долю моих 400 тысяч долларов. Часть этих денег я пожертвую Украине", - приводит слова Хэйни ESPN.

Ранее менеджер Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Хэйни.