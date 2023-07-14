"Мы ищем возможности": Менеджер сообщил, с кем хочет подраться Ломаченко

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге его подопечный.

По словам представителя боксера, они все еще надеются получить реванш с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни, хотя и считают это маловероятным.

"После боя с Хэйни Василий отправился домой в Украину. Хотим ли мы получить реванш? Да, конечно, хотим. Получим ли мы его? Скорее всего, нет, потому что Хэйни уже знает, с кем он дрался.

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Победил ли Василий в этом бою? Да, победил. Он стопроцентно выиграл этот поединок, но, увы, судьи - не могу сказать, коррумпированные или нет - увидели не то, что мы. Так что все знают, кто победил в этом бою. Все знают, что Лома выиграл этот поединок.

Даст ли Хэйни ему реванш? Я в это не верю. Я прочитал в новостях, что сейчас пытаются устроить бой Теофимо Лопеса с Хэйни в первом полусреднем весе.

Сейчас мы ищем возможности, чтобы устроить реванш. Как сказал Лома, у него остались незаконченные дела в легком весе", - сказал Климас в комментарии Boxing News.

Ранее Василий Ломаченко ответил на вызов на бой от Шакура Стивенсона.

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