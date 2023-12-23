Кабайел нанес неожиданное поражение российскому боксеру

Немец активно начал бой и так же активно его закончил, вынудив судью остановить поединок.

В субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит вечер бокса, главным событием которого станет поединок между Энтони Джошуа и Отто Валлином.

В андеркарде сошлись немец Агит Кабайел (24-0) и россиянин Арсланбек Махмудов (18-1).

К этой встрече боксеры подходили в статусах непобежденных, а потому кто-то гарантированно покинул бы здание, где проходил бой, с первым поражением в своем послужном списке.

Читай также: Хргович в первом раунде нокаутировал соперника ударом в затылок

Россиянин, который представляет Канаду на мировой арене, изначально считался фаворитом поединка, однако уже после стартового гонга инициативу захватил его оппонент.

Кабайел избивал Махмудова, отлично работая по корпусу соперника, который трижды становился на колено. Апогеем встречи стал технический нокаут в четвертом раунде: Агит зажал Арсланбека у канатов, нанося сильные удары по корпусу. Судья был вынужден досрочно завершить поединок.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным кардом вечера бокса в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!