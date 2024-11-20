Легендарный итальянский тренер высказался о назначении Виейра на пост рулевого Дженоа

Легендарный итальянец Фабио Капелло высказался о тренерских перестановках в Дженоа.

По словам экс-специалиста, руководство «грифонов» выбрало неудачный момент, чтобы уволить Альберто Джилардино.

"Увольнение Джилардино? Меня уже ничто не удивляет. Он сделал большие вещи в прошлом году и, казалось, оправился после неспокойного старта на фоне больших продаж и травм в этом году.

Однако выбор момента для этого решения руководства оставляет меня озадаченным".

Также Капелло вспомнил свое знакомство с Патриком Виейра, которого выбрали в качестве преемника Джилардино.

"Что касается Виейра, то я знал этого парня, еще когда он был очень молодым в Милане, и мы воссоединились с ним в Ювентусе десять лет спустя, когда он уже был известным чемпионом. Он всегда был умным и вежливым.

Я требовал его подписания в 2005 году в Ювентус, чтобы создать суперполузащитную пару с Эмерсоном.

В роли тренера я познакомился с Патриком, когда он был на скамейке запасных Кристал Пэлас. Он хорошо проявил себя в первом сезоне.

Он происходит из школы Арсена Венгера и Арсенала, что многое говорит о его представлении о футболе".

Напоследок Фабио дал совет французу, который попал в непростую ситуацию.

"Когда вы присоединяетесь к новому клубу в середине сезона, лучший совет заключается в том, чтобы избежать путаницы в головах игроков, по крайней мере в начале.

Учитывая ситуацию, в которой оказались «россоблу», он должен сразу же получать необходимые результаты", - резюмировал итальянский бывший тренер.

Сейчас Дженоа находится на 17 позиции. Виейра дебютирует на своем посту матчем против Кальяри 24 ноября.

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