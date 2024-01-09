Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико

Футболист, у которого все никак не пойдет игра в Мадриде, может вернуться на Туманный Альбион.

Велика вероятность того, что Чаглар Сеюнджю покинет Атлетико спустя всего полгода после перехода.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Рома хочет подписать турецкого защитника, который не оправдывает ожиданий мадридского клуба. "Джаллоросси" попросили "матрасников" отпустить игрока в аренду до конца сезона.

Однако у итальянцев есть серьезный конкурент в лице Фулхэма, который, по информации журналиста, уже предложил испанцам около 20 миллионов евро.

Читай также: Футбол сегодня: кубковые матчи Мидлсбро и Челси, Фиорентины и Болоньи, а также португальцев

Чаглар Сеюнджю перешел в Атлетико из Лестера прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие всего в девяти матчах (212 минут), заработав при этом одну прямую красную карточку.

Ранее стало известно, что Рома может потерять Пауло Дибалу, в контракте которого действует пункт с низкими отступными, чем намерен воспользоваться Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!