iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико

Футболист, у которого все никак не пойдет игра в Мадриде, может вернуться на Туманный Альбион.
Сегодня, 10:10
Чаглар Сеюнджю / Getty Images
Чаглар Сеюнджю / Getty Images

Велика вероятность того, что Чаглар Сеюнджю покинет Атлетико спустя всего полгода после перехода.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Рома хочет подписать турецкого защитника, который не оправдывает ожиданий мадридского клуба. "Джаллоросси" попросили "матрасников" отпустить игрока в аренду до конца сезона.

Однако у итальянцев есть серьезный конкурент в лице Фулхэма, который, по информации журналиста, уже предложил испанцам около 20 миллионов евро. 

Читай также: Футбол сегодня: кубковые матчи Мидлсбро и Челси, Фиорентины и Болоньи, а также португальцев

Чаглар Сеюнджю перешел в Атлетико из Лестера прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие всего в девяти матчах (212 минут), заработав при этом одну прямую красную карточку.

Ранее стало известно, что Рома может потерять Пауло Дибалу, в контракте которого действует пункт с низкими отступными, чем намерен воспользоваться Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома фулхэм атлетико мадрид Чаглар Сеюнджю

Статьи по теме

Челси может подписать еще одного чемпиона мира Челси может подписать еще одного чемпиона мира
Действующий чемпион Европы может перебраться в Саудовскую Аравию Действующий чемпион Европы может перебраться в Саудовскую Аравию
"Сначала заходят чемпионы мира": Аргентинцы из Ромы ввели новое правило в клубе "Сначала заходят чемпионы мира": Аргентинцы из Ромы ввели новое правило в клубе
Моуриньо: Сказал агенту, чтобы он не говорил ни с кем, пока я работаю в Роме Моуриньо: Сказал агенту, чтобы он не говорил ни с кем, пока я работаю в Роме
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Бокс11:34
"Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа
Украина11:14
Суперлига: БИПА – Прикарпатье-Говерла, Политехника-Галичина – Ровно
НБА11:10
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Грина и блок-шот Смита возглавили рейтинг
НБА11:05
Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона
Бокс10:55
"Он ненавидит проигрывать": Леннокс Льюис оставил грозное послание Фьюри перед боем с Усиком
Теннис10:41
Марченко проиграл боснийцу в квалификации Australian Open-2024
Другие страны10:32
В 38 лет: Роналду показал свой "стальной" пресс, проводя тренировку
Европа10:24
Тоттенхэм договорился с Дженоа о трансфере защитника сборной Румынии
Европа10:10
Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико
Бокс10:02
"Кролик и жираф": Леннокс Льюис забавно высказался о бое Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK