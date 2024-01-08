Челси может подписать еще одного чемпиона мира

В течение недели Пауло Дибалу можно подписать за смешные деньги.

Лондонский Челси рассматривает вариант с подписанием еще одного чемпиона мира, пишет Tuttomercatoweb.

Пауло Дибала привлек внимание английского клуба, и не только своей игрой, но и относительно небольшим ценником.

Дело в том, что аргентинец имеет клаусулу в 12 млн евро до 15 января. Однако Рома не хочет отпускать Пауло и надеется продлить с нападающим контракт.

То есть, у Челси есть около недели на раздумия, затем, вероятней всего, Моуринью сумеет убедить Дибалу продлить с клубом соглашение.

Ранее также сообщалось, что защитника Ромы уже ждут на Ближнем Востоке.

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