Действующий чемпион Европы может перебраться в Саудовскую Аравию

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист может перебраться в Саудовскую Аравию, где им интересуется Аш-Шабаб. Контракт Спинаццолы с Ромой истекает следующим летом, поэтому, саудовский клуб может подписать его бесплатно.

Читай также: "Сначала заходят чемпионы мира": Аргентинцы из Ромы ввели новое правило в клубе

Скира отмечает, что Аш-Шабаб уже предложил игроку контракт до 2028 года. Финансовые детали неизвестны.

Стоит сказать, что Леонардо вместе с сборной Италии стал чемпионом Европы 2020 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!