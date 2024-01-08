Действующий чемпион Европы может перебраться в Саудовскую Аравию
Леонардо Спинаццолой интересуется середняк местного чемпионата.
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола может сменить клубную прописку.
Как сообщает журналист Николо Скира, футболист может перебраться в Саудовскую Аравию, где им интересуется Аш-Шабаб. Контракт Спинаццолы с Ромой истекает следующим летом, поэтому, саудовский клуб может подписать его бесплатно.
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Скира отмечает, что Аш-Шабаб уже предложил игроку контракт до 2028 года. Финансовые детали неизвестны.
Стоит сказать, что Леонардо вместе с сборной Италии стал чемпионом Европы 2020 года.
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