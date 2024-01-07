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"Сначала заходят чемпионы мира": Аргентинцы из Ромы ввели новое правило в клубе

Дибала и Паредес устроили дедовщину.
Сегодня, 10:25
Паредес и Дибала / Getty Images
Паредес и Дибала / Getty Images

В соцсетях Ромы завирусилось новое видео, где аргентинцы рассказывают Сердару Азмуну "новые правила" в команде.

Пауло Дибала и Леандро Паредес не пустили иранца на тренировочное поле первым, объяснив это всего одной фразой.

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"Сначала победители чемпионата мира", - сказал Пауло, придерживая Азмуна на входе на площадку.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира в 2022 году, обыграв в финале турнира Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала леандро паредес

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