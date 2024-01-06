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Ветеран Ромы притягивает интерес английских клубов

На Спинаццолу большой спрос.
Сегодня, 14:44
Леонардо Спинаццола / Getty Images
Леонардо Спинаццола / Getty Images

Леонардо Спинаццола может в скором времени оказаться в АПЛ, пишет Football-Italia.

Защитник, в целом, высоко ценится Моуринью, но его контракт истекает уже летом, а у Ромы нет средств и особого желания продлевать 30-летнего итальянца.

Агент игрока уже официально объявил, что Леонардо не останется в Роме. А как пришет издание, уже нескольк незванных клубов АПЛ связались с "волками" в надежде оформить дешевый трансфер.

При этом и римский клуб не прочь продать Спинаццолу и заработать хоть что-то вместо того, чтобы потерять его бесплатно летом.

Ранее также сообщалось, что в АПЛ может переехать еще один известный футболист.

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