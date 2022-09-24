Спинаццола: Если Моуринью скажет идти на войну, мы пойдем

Защитник Ромы Леонардо Спинаццола высказался о работе с главным тренером клуба Жозе Моуринью.

"Мы с ним. Все, что он говорит, мы делаем. Если бы он сказал нам идти на войну, мы бы сделали это. Он такой, у него есть этот дар. То, что он говорит, по большей части сбывается. Но на тренировках он очень спокоен.

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Я не знаю, каким он был в прошлом, но сейчас он очень спокойный. Иногда он просто наблюдает сверху. Ему больше нравится наблюдать за тем, как вы двигаетесь, как двигаете телом, за языком тела. Он много наблюдает за этими вещами", – сказал Спинаццола в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, после семи туров чемпионата Италии Рома занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.