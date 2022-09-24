Сменил амплуа? Моуринью снялся в клипе британского рэпера

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy.

Несмотря на относительно длительный хронометраж видео, появление Моуринью в нем короткое. "Особенный" появляется в кадре и показывает жест молчания.

Кроме того, в треке рэпера есть известная фраза португальского специалиста, которую он сказал в 2014 году: "Я бы предпочел промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы".

Напомним, после семи туров чемпионата Италии Рома занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что Моуринью дисквалифицирован на один матч Серии А.