Сменил амплуа? Моуринью снялся в клипе британского рэпера
Португальский специалист известной фразой засветился в новом видео.
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy.
Несмотря на относительно длительный хронометраж видео, появление Моуринью в нем короткое. "Особенный" появляется в кадре и показывает жест молчания.
Кроме того, в треке рэпера есть известная фраза португальского специалиста, которую он сказал в 2014 году: "Я бы предпочел промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы".
Напомним, после семи туров чемпионата Италии Рома занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что Моуринью дисквалифицирован на один матч Серии А.