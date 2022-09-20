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Моуринью дисквалифицирован на один матч Серии А

"Особенный" пропустит следующую встречу римского клуба.
Сегодня, 18:52
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images
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Главный тренер Ромы Жозе Моуринью получил красную карточку в матче с Аталантой в 7-м туре Серии А (0:1). Португалец выражал недовольство в адрес судьи из-за неназначенного пенальти.

В заявлении лиги говорится, что Моуринью дисквалифицировали из-за выхода на поле и оскорбления игрока соперника – это заметил четвертый арбитр матча. 

В свою очередь тренер Лацио Маурицио Сарри получил желтую карточку в игре против Кремонезе (4:0). Для Сарри это предупреждение стало пятым в сезоне, поэтому следующий матч он пропустит из-за дисквалификации. 

Напомним, в 8-м туре Серии А Лацио сыграет со Специей, а Рома встретится с Интером.

Ранее сообщалось, что Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один день впервые за почти 70 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью
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