Моуринью дисквалифицирован на один матч Серии А

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью получил красную карточку в матче с Аталантой в 7-м туре Серии А (0:1). Португалец выражал недовольство в адрес судьи из-за неназначенного пенальти.

В заявлении лиги говорится, что Моуринью дисквалифицировали из-за выхода на поле и оскорбления игрока соперника – это заметил четвертый арбитр матча.

В свою очередь тренер Лацио Маурицио Сарри получил желтую карточку в игре против Кремонезе (4:0). Для Сарри это предупреждение стало пятым в сезоне, поэтому следующий матч он пропустит из-за дисквалификации.

Напомним, в 8-м туре Серии А Лацио сыграет со Специей, а Рома встретится с Интером.

Ранее сообщалось, что Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один день впервые за почти 70 лет.