Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один день впервые за почти 70 лет

Для этого "достижения" должны были сойтись все звезды - и они это сделали!

Программа седьмого тура итальянской Серии А была составлена таким образом, что в последний игровой день свои матчи проводили все топовые клубы страны. И так уж вышло, что почти все они не смогли не то, что выиграть, а даже заработать балл за ничью.

Самым первым отличился со знаком минус Интер, уступивший Удинезе 1:3, затем продолжил свою ужасную серию Ювентус, проигравший Монце, которая за прошлые шесть матчей заработала всего одно очко. Рома в классном поединке минимально проиграла Аталанте, а в центральном матче тура Наполи переиграл Милан 2:1.

Это получился аномальный день для чемпионата Италии, так как согласно Opta, Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один игровой день впервые за почти 70 лет. Последний раз подобное произошло 13 февраля 1955 года.

Чтобы подобное случилось, должны были совпасть многие факторы, и, похоже, это как раз-таки и произошло. Тем временем неаполитанцы и бергамаски благодаря своим победам захватили лидерство в Италии, имея по 17 очков.