iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один день впервые за почти 70 лет

Для этого "достижения" должны были сойтись все звезды - и они это сделали!
Сегодня, 12:58
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images
0 0 0

Программа седьмого тура итальянской Серии А была составлена таким образом, что в последний игровой день свои матчи проводили все топовые клубы страны. И так уж вышло, что почти все они не смогли не то, что выиграть, а даже заработать балл за ничью.

Самым первым отличился со знаком минус Интер, уступивший Удинезе 1:3, затем продолжил свою ужасную серию Ювентус, проигравший Монце, которая за прошлые шесть матчей заработала всего одно очко. Рома в классном поединке минимально проиграла Аталанте, а в центральном матче тура Наполи переиграл Милан 2:1.

Это получился аномальный день для чемпионата Италии, так как согласно Opta, Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один игровой день впервые за почти 70 лет. Последний раз подобное произошло 13 февраля 1955 года.

Чтобы подобное случилось, должны были совпасть многие факторы, и, похоже, это как раз-таки и произошло. Тем временем неаполитанцы и бергамаски благодаря своим победам захватили лидерство в Италии, имея по 17 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Рома ювентус интер Милан Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Лига наций-2022/23: турнирные таблицы Лига наций-2022/23: турнирные таблицы
"Пожалуйста, пожалуйста": Фанат Арсенала оригинально попросил директора клуба купить Мудрика "Пожалуйста, пожалуйста": Фанат Арсенала оригинально попросил директора клуба купить Мудрика
Бывший ассистент Шевченко будет работать с Де Дзерби в Брайтоне Бывший ассистент Шевченко будет работать с Де Дзерби в Брайтоне
Стала известна судьба Индзаги в Интере Стала известна судьба Индзаги в Интере
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Сборные15:17
Определилось итоговое место Украины на Евробаскете-2022
Лига наций15:00
Лига наций-2022/23: турнирные таблицы
Европа14:50
"Пожалуйста, пожалуйста": Фанат Арсенала оригинально попросил директора клуба купить Мудрика
Европа14:20
Бывший ассистент Шевченко будет работать с Де Дзерби в Брайтоне
Теннис14:00
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
Формула 113:47
Альпин раздумывает о закрытии своей молодежной академии Ф1 из-за саги с Пиастри
Европа13:28
Стала известна судьба Индзаги в Интере
Украина13:03
Россия потребовала УЕФА дисквалифицировать Петракова
Европа12:58
Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один день впервые за почти 70 лет
Сборные12:45
Адам Сэндлер поздравил "Бо Круза" и Испанию с победой на Евробаскете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK