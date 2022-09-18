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Наполи нанес Милану первое поражение в чемпионате

Победа над действующим чемпионом вывела неаполитанцев на первое место в Серии А.
Вчера, 23:50
Наполи на выезде обыграл Милан / Getty Images
Наполи на выезде обыграл Милан / Getty Images
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В воскресенье, 18 сентября, Милан в рамках седьмого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Наполи.

Действующий чемпион уступил неаполитанцам со счетом 1:2, потерпев тем самым первое поражение в нынешнем розыгрыше итальянского первенства.

Команда Лучано Спалетти вышла вперед на 55-й минуте, когда Маттео Политано реализовал пенальти. Тем не менее "россонери" вскоре сумели отыграться усилиями Оливье Жиру. Победу партенопейцам на 78-й минуте встречи принес вышедший на замену Джованни Симеоне.

Милан - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Наполи с 17 очками вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опередив Аталанту по дополнительным показателям. Милан расположился на пятой позиции, имея в своем активе 14 баллов.

Милан - Наполи 1:2

Голы: Жиру, 69 - Политано, 55 (пен.), Симеоне, 78

Милан: Маньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс (Мессиас, 66), Де Кетеларе (Адли, 82), Крунич (Диас, 66), Жиру

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера, 90+1), Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле, 87), Политано (Дзербин, 66), Распадори (Симеоне, 66), Кварацхелия (Элмас, 87)

Предупреждения: Кьер, 18, Калабрия, 45, Крунич, 53, Томори, 74 - Ррахмани, 63, Симеоне, 70, Дзербин, 87.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан чемпионат Италии Серия А
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Милан - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Милан - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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