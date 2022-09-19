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Милан - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 00:40
Наполи одержал выездную победу над Миланом / Getty Images
Наполи одержал выездную победу над Миланом / Getty Images
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В воскресенье, 18 сентября, Милан в матче седьмого тура чемпионата Италии встречался на своем поле с Наполи.

Неаполитанцы сумели нанести действующему чемпиону первое поражение в нынешнем розыгрыше итальянского первенства, обыграв соперника со счетом 2:1.

Гости открыли счет в поединке на 55-й минуте благодаря пенальти, реализованному Маттео Политано. "Россонери" сумели выровнять положение стараниями Оливье Жиру, однако на 78-й минуте победу партенопейцам принес вышедший на замену Джованни Симеоне.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Наполи:

Милан - Наполи 1:2

Голы: Жиру, 69 - Политано, 55 (пен.), Симеоне, 78

Милан: Маньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс (Мессиас, 66), Де Кетеларе (Адли, 82), Крунич (Диас, 66), Жиру

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера, 90+1), Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле, 87), Политано (Дзербин, 66), Распадори (Симеоне, 66), Кварацхелия (Элмас, 87)

Предупреждения: Кьер, 18, Калабрия, 45, Крунич, 53, Томори, 74 - Ррахмани, 63, Симеоне, 70, Дзербин, 87.

Источник: MEGOGO

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