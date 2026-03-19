Ювентус пытается переманить защитника у конкурентов

Защитник Наполи Леонардо Спинаццола может оказаться в Ювентусе, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что у 32-летнего итальянца летом истекает контракт. Наполи готов продлить игрока еще на один сезон.

Однако в переговоры вмешался Ювентус, который готов предложить Спинаццоле двухлетний контракт.

Сам игрок предпочел бы остаться в Наполи, однако условия туринцев ему нравятся гораздо больше.

Защитник в этом сезоне провел 25 матчей в Серии А и забил 3 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!