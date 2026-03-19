iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус пытается переманить защитника у конкурентов

Леонардо Спинаццола может покинуть Наполи.
Сегодня, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Леонардо Спинаццола / Getty Images

Защитник Наполи Леонардо Спинаццола может оказаться в Ювентусе, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что у 32-летнего итальянца летом истекает контракт. Наполи готов продлить игрока еще на один сезон.

Однако в переговоры вмешался Ювентус, который готов предложить Спинаццоле двухлетний контракт.

Сам игрок предпочел бы остаться в Наполи, однако условия туринцев ему нравятся гораздо больше.

Защитник в этом сезоне провел 25 матчей в Серии А и забил 3 гола.

Ранее также сообщалось, что лидер Ньюкасла также может перейти к конкурентам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: леонардо спинаццола

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтёра с Лехом, а также другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига конференций23:25
Шахтер - Лех: видео голов
Европа23:10
Ювентус пытается переманить защитника у конкурентов
Лига Европы21:40
Лион с Яремчуком вылетел из Лиги Европы
Украина20:29
Пономаренко установил новый рекорд Динамо
Украина19:56
Металлист 1925 легко обыграл аутсайдера чемпионата
Европа19:33
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по лидеру Ньюкасла
Биатлон18:58
Меркушина с лучших результатом сезона завершила спринт в Холменколлене
Украина18:22
Александрия уволила главного тренера - источник
Украина18:12
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
Формула 117:55
Легенда Формулы-1 примет участие в Лондонском марафоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK