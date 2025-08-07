iSport.ua
Александрия объявила о продаже Безерры за 1,8 млн евро

Футболист отправился в Египет.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Жуан Безерра / ФК Александрия
Жуан Безерра / ФК Александрия

Нападающий Александрии Жуан Безерра перешел в египетский Замалек.

Сумма трансферного соглашения составляет 1 миллион 800 тысяч евро + бонусы.

Была информация, что его контракт с Замалеком будет рассчитан на 4 года.

Жуан выступал за Александрию с сентября 2023 года. В прошлом сезоне Беззерра провел 26 матчей за команду, забил шесть голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, что Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера.

Источник: ФК Александрия

