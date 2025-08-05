Кривбасс объявил о подписании боливийского легионера
Состав криворожской команды пополнил южноамериканский вингер.
Кривбасс объявил о переходе боливийского правого вингера Хосе Флореса из Стронгеста.
Как сообщает официальный сайт криворожского клуба, 22-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной на один год.
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Также соглашение предусматривает право выкупа игрока.
В составе украинской команды боливиец будет выступать под 26-м номером.
За период своей карьеры в Стронгест Флорес принял участие в 43 матчах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.
Напомним, что в новом сезоне УПЛ Кривбасс стартовал с поражения 1:2 от Колоса.
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