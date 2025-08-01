Колос - Кривбасс 2:1: обзор матча и результат игры 01.08.2025

Коваливская команда взяла первые очки в чемпионате в поединке с криворожцами.

В пятницу, 1 августа, Колос и Кривбасс очным поединком открыли новый сезон украинской Премьер-лиги.

Победителем из стартового противостояния чемпионата вышла коваливская команда, одержав победу со счетом 2:1.

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Хозяева поля повели в поединке на 15-й минуте усилиями Никиты Бурды, который головой замкнул подачу со штрафного от Аринальдо Ррапая. Тем не менее ближе к концу тайма с автором первого гола нового сезона УПЛ случился и неприятный эпизод - из-за повреждения защитник Колоса не смог продолжить игру и был заменен.

Во второй половине встречи коваливцы удвоили преимущество также после стандарта в схожей ситуации. Снова Ррапай навесил со штрафного с правого фланга, а Элиас Теллес головой переправил мяч в ворота.

Источник: ФК Колос Ковалівка

Отквитать один гол Кривбассу удалось только под занавес матча, когда Александр Каменский на дальней стойке успешно сыграл на добивании после удара Мендозы и сейва голкипера.

Статистика матча Колос - Кривбасс первого тура чемпионата Украины

Колос - Кривбасс 2:1

Голы: Бурда, 15, Теллес, 71 - Каменский, 90

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 3 - 6

Фолы: 9 - 12

Колос: Пахолюк - Козик, Бурда (Понедельник, 38), Красничи, Цуриков - Гагнидзе, Теллес, Ррапай (А. Красничи, 76) - Алефиренко (Кане, 62), Климчук (Третьяков, 75), Гусол (Велетень, 62).

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Конате, Рохас (Виливальд, 66), Бекавац - Задерака (Илич, 80), Шевченко (Бандейра, 46), Твердохлиб - Микитишин (Каменский, 80), Мендоза, Парако (Лин, 66).

Предупреждения: Ррапай, Велетень - Шевченко, Твердохлиб, Конате, Бандейра.

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