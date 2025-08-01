Колос - Кривбасс 2:1: обзор матча и результат игры 01.08.2025
В пятницу, 1 августа, Колос и Кривбасс очным поединком открыли новый сезон украинской Премьер-лиги.
Победителем из стартового противостояния чемпионата вышла коваливская команда, одержав победу со счетом 2:1.
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Хозяева поля повели в поединке на 15-й минуте усилиями Никиты Бурды, который головой замкнул подачу со штрафного от Аринальдо Ррапая. Тем не менее ближе к концу тайма с автором первого гола нового сезона УПЛ случился и неприятный эпизод - из-за повреждения защитник Колоса не смог продолжить игру и был заменен.
Во второй половине встречи коваливцы удвоили преимущество также после стандарта в схожей ситуации. Снова Ррапай навесил со штрафного с правого фланга, а Элиас Теллес головой переправил мяч в ворота.
Отквитать один гол Кривбассу удалось только под занавес матча, когда Александр Каменский на дальней стойке успешно сыграл на добивании после удара Мендозы и сейва голкипера.
Статистика матча Колос - Кривбасс первого тура чемпионата Украины
Колос - Кривбасс 2:1
Голы: Бурда, 15, Теллес, 71 - Каменский, 90
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 3 - 6
Фолы: 9 - 12
Колос: Пахолюк - Козик, Бурда (Понедельник, 38), Красничи, Цуриков - Гагнидзе, Теллес, Ррапай (А. Красничи, 76) - Алефиренко (Кане, 62), Климчук (Третьяков, 75), Гусол (Велетень, 62).
Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Конате, Рохас (Виливальд, 66), Бекавац - Задерака (Илич, 80), Шевченко (Бандейра, 46), Твердохлиб - Микитишин (Каменский, 80), Мендоза, Парако (Лин, 66).
Предупреждения: Ррапай, Велетень - Шевченко, Твердохлиб, Конате, Бандейра.
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