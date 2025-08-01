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Футбол

Защитник Колоса стал автором первого гола нового сезона УПЛ

Никита Бурда вывел свою команду вперед в стартовом поединке чемпионата с Кривбассом.
Сегодня, 16:11       Автор: Игорь Мищук
Бурда забил первый гол нового сезона УПЛ / ФК Колос Ковалівка
Бурда забил первый гол нового сезона УПЛ / ФК Колос Ковалівка

В пятницу, 1 августа, в Коваливке матчем между Колосом и Кривбассом стартовал сезон-2025/26 украинской Премьер-лиги.

Первый гол в новом чемпионате себе в актив записал игрок хозяев поля Никита Бурда.

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Защитник коваливской команды открыл счет в поединке на 15-й минуте, замкнув головой подачу со штрафного.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ сезона-2025/26.

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