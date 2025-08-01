Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ

В пятницу, 1 августа, стартует чемпионат Украины по футболу, а в матче-открытия сыграют Колос и Кривбасс.

По итогу прошлого сезона чемпионом стало киевское Динамо, а Александрия впервые в своей истории завоевала серебро. Донецкий Шахтер получил бронзовые медали.

В УПЛ же путевку получили Эпицентр, Полтава, Металлист 1925 и Кудровка.

ISPORT рассказывает самые важные моменты перед стартом нового сезона УПЛ.

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Хто станет чемпионом

На золотые медали всегда претендуют две главные команды - Динамо Киев и Шахтер Донецк. В прошлом сезоне Александр Шовковский привел команду к чемпионству, а "горняки" за долгое время оказались на третьей позиции.

Среди других претендентов, которые могут бросить вызов и побороться за первое место, стоит выделить Полесье. Житомирскую команду возглавил Руслан Ротань, который вместе с Александрией практически до последнего тура боролся за чемпионство, но стал вторым.

Главные претенденты на золото:

Шахтер - 1.70

Динамо Киев - 2.40

Полесье - 20.00

Карпаты Львов - 100.00

Александрия - 300.00

Металлист 1925 - 300.00

Хто вылетит из УПЛ

По итогу прошлого сезона УПЛ покинули: Черноморец, Ингулец, Левый Берег и Ворскла. Их же место заняли Эпицентр, Полтава, Металлист 1925 и Кудровка.

Сразу три клуба, которые поднялись из Первой лиги в Высший дивизион, являются главными кандидатами на вылет - это Кудровка и Полтава. Следом идет Эпицентр и несколько команд, которые уже давно выступают в УПЛ.

Главные претенденты на вылет (команды, которые займут 15-16 места):

Кудровка - 1.15

Полтава - 1.80

Эпицентр - 2.00

Оболонь - 3.0

Рух Львов - 4.00

Верес - 7.00

Кто будет лучшим бомбардиром

Награду за большее количество голов в прошлом сезоне забрал нападающий Динамо Киев Владислав Ванат. Форвард за чемпионат сумел забить 17 голов, что хватило занять первую строчку в списке лучших бомбардиров. Примечательно, что Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Вторую позицию в прошлом сезоне занял нападающий Кривбасса Егор Твердохлеб, который забил 14 голов. Тройку замкнул полузащитник Шахтера Георгий Судаков - 13 голов.

В новом сезоне Ванат также является главным претендентом. Конкуренцию ему должен составить бразильский футболист Шахтера Кевин.

Главные претенденты на золотую бутсу:

Владислав Ванат - 1.50

Кевин - 8.00

Егор Твердохлеб - 25.00

Георгий Судаков - 25.00

Алексей Гуцуляк - 25.00

Александр Филиппов - 25.00

Ранее сообщалось, что игрок клуба УПЛ самовольно покинул команду и выехал из Украины .

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