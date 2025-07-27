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Игрок клуба УПЛ самовольно покинул команду и выехал из Украины

В Металлисте 1925 выяснили, что Алексей Сидоров уже за границей, и начали юридические процедуры в отношении футболиста.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Алексей Сидоров / Металлист 1925
Алексей Сидоров / Металлист 1925

Представитель украинской Премьер-лиги Металлист 1925 сообщил, что нападающий Алексей Сидоров без разрешения клуба выехал из Украины.

24-летний футболист перестал посещать тренировки, а позже выяснилось, что он уже пребывает за границей. В харьковском клубе заявили, что начинают внутреннее расследование инцидента, а также юридические процедуры в отношении игрока.

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Об этом говорится в заявлении Металлиста 1925 на официальном сайте.

"ФК Металлист 1925 Харьков информирует, что во втором круге сезона 2024/2025 годов футболист Алексей Сидоров находился в аренде в ФК Колос Коваливка до 30 июня 2025 года.

К моменту окончания аренды ФК Металлист 1925 Харьков уже отправился на заграничный сбор, а потому Алексей Сидоров присоединился к тренировочному процессу команды ФК Металлист 1925 Харьков U-19. Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что игрок Алексей Сидоров без ведома нашего клуба, вероятно, выехал из Украины.

ФК Металлист 1925 Харьков связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались непосредственно с футболистом, который также подтвердил, что он выехал из Украины по семейным обстоятельствам. Сейчас ФК Металлист 1925 Харьков неизвестно, где именно находится Алексей Сидоров и каким образом он пересек границу Украины.

В связи с приведенным ФК Металлист 1925 Харьков призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста.

Напоследок отмечаем, что 25 июля 2025 года ФК Металлист 1925 Харьков вернулся из заграничных сборов в полном составе", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что после "изгнания" из Киева Металлист 1925 нашел новый стадион, где будет проводить домашние матчи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист 1925 Украинская Премьер-лига

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