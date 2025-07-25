Металлист 1925 нашел стадион после "изгнания" из Киева

Новичок УПЛ будет играть в соседнем областном центре.

Харьковский Металлист 1925 определился с домашней ареной на сезон 2025/26. Подопечные Младена Бартуловича будут выступать на Центральном городском стадионе Житомира, сообщает официальный сайт клуба.

Металлист 1925 будет делить арену с местным Полесьем. В стартовом туре Премьер-лиги харьковчане в Житомире примут киевскую Оболонь. В свою очередь в 11-м туре команда Бартуловича будет противостоять Полесью.

В предыдущие годы Металлист 1925 играл домашние поединки в Киеве. Временным домом харьковчан был стадион столичного Левого Берега. Однако, после насмешливых скандирований болельщиков в свой адрес "аисты" расторгли договор.

Напомним, ранее Полесье вернуло второго ассистента УПЛ из Александрии.

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