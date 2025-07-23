Полесье вернуло звезду Александрии

Второй ассистент прошлого сезона воссоединился с Русланом Ротанем.

Защитник Никита Кравченко покинул Александрию. Новый сезон украинец начнет в составе житомирского Полесья, сообщает официальный сайт клуба.

Новичок заключил 3-летний контракт с "полесскими волками". Трансфер Кравченко стоил Полесью ориентировочно 1 млн евро. Он уже выступал за житомирян в сезоне 2023/24.

В прошлой кампании Кравченко провел 27 матчей в Премьер-лиге, в которых отдал 8 результативных передач. В списке лучших ассистентов защитник уступил только хавбеку киевского Динамо Николаю Шапаренко (9 ассистов).

Тем временем каменец-подольский Эпицентр подписал дуэт испанцев свободными агентами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!