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Полесье вернуло звезду Александрии

Второй ассистент прошлого сезона воссоединился с Русланом Ротанем.
Сегодня, 18:06       Автор: Антон Федорцив
Никита Кравченко / Getty Images
Никита Кравченко / Getty Images

Защитник Никита Кравченко покинул Александрию. Новый сезон украинец начнет в составе житомирского Полесья, сообщает официальный сайт клуба.

Новичок заключил 3-летний контракт с "полесскими волками". Трансфер Кравченко стоил Полесью ориентировочно 1 млн евро. Он уже выступал за житомирян в сезоне 2023/24.

В прошлой кампании Кравченко провел 27 матчей в Премьер-лиге, в которых отдал 8 результативных передач. В списке лучших ассистентов защитник уступил только хавбеку киевского Динамо Николаю Шапаренко (9 ассистов).

Тем временем каменец-подольский Эпицентр подписал дуэт испанцев свободными агентами.

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