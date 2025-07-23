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Футбол

Новичок УПЛ подписал дуэт испанцев

Дебютант элиты усилился легионерами.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Нил Кош и Хоакин Сифуэнтес / ФК Эпицентр
Нил Кош и Хоакин Сифуэнтес / ФК Эпицентр

Каменец-подольский Эпицентр представил двух новичков. Ряды подолян пополнили защитник Нил Кош и вингер Хоакин Сифуэнтес, сообщает официальный сайт клуба.

Оба исполнителя достались новичку Премьер-лиги бесплатно. Кош до недавних пор защищал цвета Поблы де Мафумет в испанской Терсеры. Сифуэнтес же выступал за андоррскую Санта-Колому.

Ранее Эпицентр усилился тремя украинцами. Контракты с подолянами подписали вингер Денис Янаков, а также форварды Андрей Борячук и Вадим Сидун. Новый сезон команда Сергея Нагорняка начнет 3 августа.

Напомним, луганская Заря подписала бразильского хавбека Руана Оливейру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эпицентр

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