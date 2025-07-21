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Футбол

Заря подписала экс-хавбека Коринтианса

Середняк УПЛ оформил громкий трансфер.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Руан Оливейра / ФК Куяба
Руан Оливейра / ФК Куяба

Луганская Зоря подтвердила очередной летний переход. Ряды команды Виктора Скрипника пополнил полузащитник Руан Оливейра, сообщает официальный сайт клуба.

Легионер заключил с Зарей 2-летний контракт. Луганцам Оливейра добрался бесплатно. Последним клубом хавбека была Куяба из бразильской Серии B. Там он провел полгода на правах аренды (14 матчей, 2 мяча, 4 ассиста в целом).

Контракт Оливейры принадлежал родному Метрополитано из Блументау. На правах аренды он ранее также защищал цвета именитого Кориантианса (32 поединка, 2 гола, 3 ассиста во всех турнирах).

Напомним, накануне Александрия представила хавбека Жонатана из чемпионата Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря

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