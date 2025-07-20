Александрия подписала бразильского хавбека

Жонатан Да Сильва подписал контракт на три года.

Александрия официально представила очередного новичка.

Им стал 20-летний бразильский хавбек Жонатан Да Сильва, подписавший контракт с клубом до 2028 года.

Ранее игрок выступал за молодежные составы Америка Минейро и Ибрачина, проведя всего 45 матчей.

Во сколько Александрии обошелся трансфер не сообщается.

Ранее также Кривбасс представил своего новичка.

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