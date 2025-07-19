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Футбол

Кривбасс подписал кандидата в сборную Венесуэлы

Пятая команда УПЛ оформила громкий трансфер.
Сегодня, 16:06       Автор: Антон Федорцив
Карлос Рохас / ФК Кривбасс
Карлос Рохас / ФК Кривбасс

Криворожский Кривбасс представил очередного новичка. Скамьи команды Патрика ван Леувена пополнил защитник Карлос Рохас, сообщает официальный сайт клуба.

Латиноамериканец арендован на сезон из венесуэльского Депортиво Ла Гуайра. У Кривбасса будет опция выкупа Рохаса. В составе криворожцев центрбек будет выступать под 3-м номером.

В этом году Рохас сыграл 11 матчей (2 гола) в чемпионате Венесуэлы. В январе он получил вызов в сборную, но не дебютировал в команде. За плечами защитника 9 матчей за сборную Венесуэлы U-20.

Напомним, черкасский ЛНЗ подписал Дмитрия Ледвия из львовского Руха.

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