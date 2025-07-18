ЛНЗ подписал лидера другого клуба УПЛ

Украинский вратарь Дмитрий Ледвий сменил клубную прописку.

Голкипер перешел в ЛНЗ, об этом сообщила пресс-служба черкасской команды.

Детали трансфера между клубом и Рухом, за который ранее выступал Ледвий, неизвестны. Также не уточняются детали контракта.

ЛНЗ подписал уже второго вратаря в этом межсезонье. Ранее «фиолетовые» усилились рекордсменом УПЛ.

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