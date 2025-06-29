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Клуб УПЛ подписал вратаря-рекордсмена

Алексей Паламарчук пополнил ряды ЛНЗ.
Сегодня, 19:09       Автор: Василий Медвидь
Алексей Паламарчук / УПЛ
Алексей Паламарчук / УПЛ

Черкасский ЛНЗ нашел замену Евгению Кучеренко, который перешел в Данди Юнайтед.

Как сообщает пресс-служба черкасчан, в команду перешел 33-летний Алексей Паламарчук. Игрок присоединился к коллективу на правах свободного агента.

Детали контракта официально неизвестны, по слухам, Алексей подписал соглашение на 2 года.

Отметим, что Паламарчуку принадлежит рекорд УПЛ по количеству отбитых пенальти подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо начало предсезонную подготовку.

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