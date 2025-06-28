Динамо отправилось на сбор в Австрию - команда начала подготовку на два дня раньше

Киевское Динамо объявило о том, что в субботу команда отправилась в Австрию на тренировочный сбор.

Пресс-служба рассказала, что подготовка к сезону началась на два дня раньше, чем планировалось ранее. О причинах такого решения информации нет.

Читай также: Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал

Динамо не показало отдельного списка игроков, однако на сбор, вероятно, поехали футболисты, которые прошли медосмотр.

Игроки, которые проходили медосмотр с первой командой:

Вратари : Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко. Защитники : Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко.

: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко. Полузащитники : Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Анхель Торрес, Роман Саленко, Алексей Гусев, Александр Яцык, Павел Люсин, Кирилл Осипенко, Дмитрий Кремчанин.

: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Анхель Торрес, Роман Саленко, Алексей Гусев, Александр Яцык, Павел Люсин, Кирилл Осипенко, Дмитрий Кремчанин. Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко, Федор Задорожный.

Соперники по спаррингам на сборе в Австрии будут доложены дополнительно.

Ранее сообщалось, что Динамо выпустило комикс о Ярмоленко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!