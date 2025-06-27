Динамо выпустило комикс о Ярмоленко

Приобрести его можно в интернет-магазине киевлян.

Киевское Динамо продолжает экспериментировать в работе с фанатами.

Как сообщает пресс-служба «бело-синих», в клубе выпустили комикс, посвященный легенде столичного коллектива. Приобрести его можно в интернет-магазине клуба, стоимость 259 гривен.

"Футбол начинается не с больших стадионов, а с мечты. Андрей Ярмоленко – пример, который показывает, что независимо от стартовых условий, путь к большому футболу возможен. Главное – верить в себя, быть дисциплинированным и по-настоящему любить футбол", – сказано в описании к релизу.

Напомним, ранее стало известно, что Динамо подпишет африканского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!