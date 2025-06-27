iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо выпустило комикс о Ярмоленко

Приобрести его можно в интернет-магазине киевлян.
Сегодня, 16:19       Автор: Василий Медвидь
Андрей Ярмоленко / FC Dynamo Kyiv
Андрей Ярмоленко / FC Dynamo Kyiv

Киевское Динамо продолжает экспериментировать в работе с фанатами.

Как сообщает пресс-служба «бело-синих», в клубе выпустили комикс, посвященный легенде столичного коллектива. Приобрести его можно в интернет-магазине клуба, стоимость 259 гривен.

"Футбол начинается не с больших стадионов, а с мечты. Андрей Ярмоленко – пример, который показывает, что независимо от стартовых условий, путь к большому футболу возможен. Главное – верить в себя, быть дисциплинированным и по-настоящему любить футбол", – сказано в описании к релизу.

Напомним, ранее стало известно, что Динамо подпишет африканского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

Статьи по теме

Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал
"Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо "Останется на всю жизнь": Караваев выбрал главный момент сезона Динамо
Динамо интересуется французским защитником Динамо интересуется французским защитником
Игрок Динамо супер-мило отпраздновал гол на Евро-2025 Игрок Динамо супер-мило отпраздновал гол на Евро-2025

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Эвертон объявил о продлении контракта с легендарным игроком
Формула 117:45
Гран-при Австрии: Расселл опередил Ферстаппена в первой практике
Европа17:36
Звездный форвард изменил решение относительно своего будущего
Игровые17:19
Украина одержала трудную победу над сборной Японии в Лиге наций
Европа16:59
Арсенал нашел альтернативу вингеру Реала
Украина16:19
Динамо выпустило комикс о Ярмоленко
Европа15:59
Эвертон Миколенко провел переговоры о новом контракте с лидером клуба
Европа15:28
АПЛ обновила правила телетрансляции - лига переймет опыт Клубного чемпионата мира
Сборные14:51
Вембаньяма не попал в расширенную заявку сборной Франции на Евробаскет
Украина14:48
Названа причину, почему в Украине отменили Суперкубок-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK