Ярмоленко: В Динамо есть молодые ребята, у которых есть потенциал

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался о кадровом потенциале клуба.

По словам игрока, в структуре киевлян есть талантливые игроки, которые могут вырасти в хороших футболистов и заменить, например, Виталия Буяльского.

"Что касается молодежи, то сейчас трудно сказать, но есть молодые ребята, у которых есть потенциал, есть характер.

Важно, чтобы они демонстрировали хорошую игру на футбольном поле, и тогда я уверен, найдется замена Виталию (Буяльскому - прим.)", - сказал Ярмоленко.

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