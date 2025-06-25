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Ярмоленко высказался о дерзком заявлении Турана в отношении Динамо

Андрей лаконично ответил.
Сегодня, 18:22       Автор: Василий Медвидь
Андрей Ярмоленко / FC Dynamo Kyiv
Андрей Ярмоленко / FC Dynamo Kyiv

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался о заявлении Арды Турана, который сказал, что его задача - не дать киевлянам выиграть чемпионат.

Ярмоленко заявил, что слова Турана показывают, что «бело-синие» движутся в правильном векторе.

«Это вызывает только одну эмоцию. Если первые слова, которые говорит новый тренер Шахтера своим игрокам о Динамо, то это показывает, что мы движемся в правильном случае», - заявил Андрей.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко рассказал, почему он не является капитаном Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арда Туран Андрей Ярмоленко

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