Ярмоленко - о капитанстве: Виталий заслуживал его больше, чем я
В среду, 25 июня, состоялась большая пресс-конференция Динамо.
Среди прочих вопросов Андрей Ярмоленко объяснил, почему не стал капитаном команды.
По словам футболиста, Буяльский заслужил носить повязку, а у Ярмоленко даже не было права ее требовать, так как он не знал многих футболистов после своего возвращения в киевский клуб.
Конечно, капитан - это большая ответственность, и я не боюсь ее брать, но в тот момент Виталий заслуживал этого больше.- заявил Ярмоленко.
Когда я пришел в команду, я не знал многих футболистов, много молодых игроков, которых я не знал. Как я мог быть капитаном, если не знал фамилий футболистов.
Но я считаю, мы не ошиблись с выбором, у нас лучший капитан в Украине
Мероприятие было организовано при поддержке титульного спонсора Динамо Киев лицензионного букмекера GGBET.
Ранее также Валерий Лучкевич прокомментировал свой уход из Динамо.
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