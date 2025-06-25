Ярмоленко - о капитанстве: Виталий заслуживал его больше, чем я

В среду, 25 июня, состоялась большая пресс-конференция Динамо.

Среди прочих вопросов Андрей Ярмоленко объяснил, почему не стал капитаном команды.

По словам футболиста, Буяльский заслужил носить повязку, а у Ярмоленко даже не было права ее требовать, так как он не знал многих футболистов после своего возвращения в киевский клуб.

Когда я пришел в команду, я не знал многих футболистов, много молодых игроков, которых я не знал. Как я мог быть капитаном, если не знал фамилий футболистов.

Но я считаю, мы не ошиблись с выбором, у нас лучший капитан в Украине