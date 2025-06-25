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Ярмоленко - о капитанстве: Виталий заслуживал его больше, чем я

Футболист считал, что не имеет права носить повязку.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

В среду, 25 июня, состоялась большая пресс-конференция Динамо.

Среди прочих вопросов Андрей Ярмоленко объяснил, почему не стал капитаном команды.

По словам футболиста, Буяльский заслужил носить повязку, а у Ярмоленко даже не было права ее требовать, так как он не знал многих футболистов после своего возвращения в киевский клуб.

Конечно, капитан - это большая ответственность, и я не боюсь ее брать, но в тот момент Виталий заслуживал этого больше.

Когда я пришел в команду, я не знал многих футболистов, много молодых игроков, которых я не знал. Как я мог быть капитаном, если не знал фамилий футболистов.

Но я считаю, мы не ошиблись с выбором, у нас лучший капитан в Украине

- заявил Ярмоленко.

Мероприятие было организовано при поддержке титульного спонсора Динамо Киев лицензионного букмекера GGBET.

Ранее также Валерий Лучкевич прокомментировал свой уход из Динамо.

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