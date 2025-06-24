"Жаль, что не закрепился в команде": Лучкевич высказался об уходе из Динамо

Футболист Валерий Лучкевич прокомментировал свой уход из Динамо.

По словам украинца, он разочарован тем, что не сумел закрепиться в киевской команде.

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"Хочу сказать спасибо Динамо за время, в течение которого я находился в команде. Впечатления остались только положительные, мне было очень приятно.

Отношение от руководства клуба и ребят было очень теплым, потому эмоции у меня остались только хорошие и добрые. Динамо, наверное, одна из лучших команд во всем – инфраструктуре, отношении, профессионализме тренеров, администрации и руководства, также в клубе очень высокий уровень футболистов.

Жаль, что не закрепился в команде и не остался в Динамо дальше, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке. Сейчас мой агент работает над вариантами дальнейшего продолжения моей карьеры, мы их рассматриваем словом, находимся в процессе поиска наилучшего решения.

Динамо желаю в следующем сезоне подтвердить статус чемпиона и снова завоевать золотые медали. Конечно, буду и дальше следить за командой. Всего лучшего".

В составе киевлян он провел три матча во всех турнирах. Результативными действиями не отметился. Вместе с Динамо Лучкевич стал чемпионом Украины.

Ранее были названы зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ.

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