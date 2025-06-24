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Футбол

Названы зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ

Харьковский Металлист 1925 имеет больше возможностей.
Сегодня, 12:31
Металлист 1925
Металлист 1925

Четыре команды из Первой лиги пробились в УПЛ по итогам сезона-2024/25.

Эпицентр и Полтава заняли первые места в турнирной таблице, которые позволяют получить повышение без стыковых играх. В матчах на выбывание играли Металлист 1925 и Кудровка, которые оказались сильнее Левого Берега и Ворсклы.

Портал ТаТоТаке представил ориентировочные средние зарплаты в клубах-новичках Премьер-лиги за месяц.

  1. Металлист 1925 – 10-15 тысяч долларов
  2. Эпицентр – 3,5-4 тысячи долларов
  3. Полтава – 2-2,5 тысячи долларов
  4. Кудровка – 1,5-2 тысячи долларов

Отмечается, что некоторые игроки харьковского клуба получают больше. 

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 официально объявил о переходе пяти футболистов

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