Названы зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ
Харьковский Металлист 1925 имеет больше возможностей.
Четыре команды из Первой лиги пробились в УПЛ по итогам сезона-2024/25.
Эпицентр и Полтава заняли первые места в турнирной таблице, которые позволяют получить повышение без стыковых играх. В матчах на выбывание играли Металлист 1925 и Кудровка, которые оказались сильнее Левого Берега и Ворсклы.
Портал ТаТоТаке представил ориентировочные средние зарплаты в клубах-новичках Премьер-лиги за месяц.
- Металлист 1925 – 10-15 тысяч долларов
- Эпицентр – 3,5-4 тысячи долларов
- Полтава – 2-2,5 тысячи долларов
- Кудровка – 1,5-2 тысячи долларов
Отмечается, что некоторые игроки харьковского клуба получают больше.
Ранее сообщалось, что Металлист 1925 официально объявил о переходе пяти футболистов.
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