"Был удивлен": Сикан раскрыл подробности своего трансфера в турецкий клуб

Бывший нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан высказался о своем переходе в Трабзонспор.

По словам украинца, он был удивлен, что "горняки" легко отпустили его в другой клуб.

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"Я также был удивлен, что меня так легко отпустили. Пожалуй, все были удивлены. Но у нас был разговор по этому поводу, когда я подписывал новый контракт.

Мне, в принципе, сказали: "Если будет предложение – мы готовы тебя отпустить не за космические деньги. Если по тебе придет нормальное предложение – будем разговаривать".

Были и в летнее трансферное окно – их не рассматривали. А потом зимой пришло предложение от Трабзонспора, и так получилось, что меня отпустили", – сказал Сикан в интервью Игорю Цыганыку.

Сикан стал игроком Трабзонспора зимой 2025 года. За это время он сыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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