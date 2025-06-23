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Футбол

"Тяжело приезжать из клуба": Нападающий Динамо пожаловался на дефицит игрового времени

Герреро успешно проявляет себя в составе сборной Панамы.
Сегодня, 15:00       Автор: Митя Шитко
Эдуардо Герреро / Getty Images
Эдуардо Герреро / Getty Images

Футболист Динамо Эдуардо Герреро прокомментировал результаты сборной Панамы на Кубке КОНКАКАФ.

По словам 25-летнего нападающего, он недоволен тем, сколько играет за киевскую команду.

"На мой взгляд, я всегда использую свои шансы на максимум. Очень непросто приезжать из клуба, где я не имею много игрового времени, но тренер предоставляет мне возможности.

Игра в клубе и в сборной отличаются. Вызывают 26 игроков и каждый хочет проявить себя с лучшей стороны, чтобы сыграть и в следующий раз. Сыграть несколько минут даже в товарищеском матче – этого хочет каждый. В Панаме здоровая конкуренция. Доволен своей игрой и партнерами.

Мы должны выйти из группы, это наша главная цель. Надо побеждать, поэтому команда сосредоточена и готовится к следующим матчам", – цитирует игрока RPC TV.

За последний месяц Герреро провел четыре матча за сборную Панамы, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что английский клуб начал официальные переговоры по игроку Динамо.

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