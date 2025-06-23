"Тяжело приезжать из клуба": Нападающий Динамо пожаловался на дефицит игрового времени

Футболист Динамо Эдуардо Герреро прокомментировал результаты сборной Панамы на Кубке КОНКАКАФ.

По словам 25-летнего нападающего, он недоволен тем, сколько играет за киевскую команду.

"На мой взгляд, я всегда использую свои шансы на максимум. Очень непросто приезжать из клуба, где я не имею много игрового времени, но тренер предоставляет мне возможности.

Игра в клубе и в сборной отличаются. Вызывают 26 игроков и каждый хочет проявить себя с лучшей стороны, чтобы сыграть и в следующий раз. Сыграть несколько минут даже в товарищеском матче – этого хочет каждый. В Панаме здоровая конкуренция. Доволен своей игрой и партнерами.

Мы должны выйти из группы, это наша главная цель. Надо побеждать, поэтому команда сосредоточена и готовится к следующим матчам", – цитирует игрока RPC TV.

За последний месяц Герреро провел четыре матча за сборную Панамы, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что английский клуб начал официальные переговоры по игроку Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!